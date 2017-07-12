В Петербурге оставили в силе условный приговор экс-министру обороны ЛНР

Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе приговор Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга в отношении Олега Бугрова, занимавшего в 2014 году пост министра обороны Луганской народной республики (ЛНР) в Донбассе.

17 апреля 2017 года Бугров был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Дзержинский суд назначил Бугрову наказание в виде 5 лет лишения свободы условно. Подсудимого, находившегося под стражей с 30 марта 2015 года, освободили в зале суда.

Это решение Дзержинского суда было обжаловано прокуратурой Санкт-Петербурга, посчитавшей вердикт слишком мягким. Надзорное ведомство потребовало осудить Бугрова на 9 лет колонии общего режима и приговорить к штрафу в 600 тыс. рублей.

Однако Санкт-Петербургский городской суд не нашел причин для ужесточения приговора и назначения реального срока лишения свободы Олегу Бугрову, сообщила 12 июля пресс-служба горсуда.

По данным следствия, которые нашли подтверждение в обвинительном приговоре суда, Бугров вступил в преступный сговор с компанией «Промышленные технологии», получившей заказ на поставку труб для нефтебазы и нефтепровода в порту Усть-Луга. Авторы криминальной схемы закупили бывшие в употреблении и бракованные трубы и придали им соответствующий вид, чтобы выдать за новые. Ущерб заказчику следствием был оценен в 3,1 млрд рублей. Уголовное дело расследовали органы ФСБ.

По данным СМИ, Олег Бугров служил в МВД Украины. После начала гражданской войны на Украине в конце лета 2014 года был назначен министром обороны самопровозглашенной ЛНР. В январе 2015 года Бугров был отправлен в отставку из-за противостояния с главой ЛНР Игорем Плотницким и уехал в Россию.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-министр ЛНР Олег Бугров арестован в Петербурге