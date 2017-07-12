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В Ярославле закрыта смотровая площадка на Волжской набережной

Общество

Существует угроза ее обрушения

В Ярославле закрыта смотровая площадка на Волжской набережной
Иллюстрация: Фото мэрии Ярославля
Смотровая площадка на Волжской набережной в Ярославле

Ярославль, 12 июля 2017, 11:53 — REGNUM  В Ярославле закрыта на ремонт популярная у ярославцев и туристов смотровая площадка на Волжской набережной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Видовая площадка напротив Ярославского художественного музея была построена в 1820 году. Это объект культурного наследия федерального значения. Проведенное обследование показало, что площадка находится в аварийном состоянии.

«Последний раз обследование площадки проводилось в 2011 году, и она не была признана аварийной. Но длительные дожди, которые шли в Ярославле несколько месяцев, вымывали грунт, и сейчас существует угроза ее обрушения. В ближайшее время будет проведено предварительное обследование, и мы закроем доступ к площадке декоративным забором, после этого объявим конкурс на проведение ремонтных работ», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Александр Балабин.

Власти города планируют провести ремонтные работы в кратчайшие сроки, в идеале мэрия хочет успеть открыть доступ на площадку до осени. Никаких новшеств во внешнем виде площадки не планируется. Стоимость ремонтных работ определится после обследования площадки, прохождения конкурсных процедур.

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Городское благоустройство