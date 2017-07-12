В Ярославле появится булыжная мостовая как туристический объект

Ярославль, , 11:44 — REGNUM В Ярославле появится новый туристические объект — булыжная мостовая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

На рассмотрение градостроительного совета при администрации города такое предложение было внесено представителем общественности Ярославля Валерием Галашиным. Совет поддержал его единогласно.

«Валерий Галашин увидел, как на одной из улиц города сошел асфальт и под ним обнаружилась булыжная мостовая. У него родилась идея воссоздать её как туристическую достопримечательность города. Он проанализировал научные работы по истории города моей студентки Натальи Воробьёвой и выступил с очень аргументированным предложением», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ Андрей Данилов.

Члены градостроительного совета проголосовали за воссоздание булыжной мостовой единогласно. Осталось определиться с местом. Автор идеи предложил реализовать её на улице рядом с Кирилло-Афанасьевским монастырем в центре города. Другие члены совета предложили сделать туристический объект на Депутатской улице и даже в Петропавловском парке, но большинство высказывалось за центр города. Главный архитектор области Михаил Кудряшов отметил, что для принятия окончательного решения надо будет вскрывать асфальт и смотреть сохранность мостовой под ним. Также надо выбрать участок, менее загруженный автомобильным движением, поскольку булыжная мостовая будет его замедлять. Поиском места для нового туристического объекта в ближайшее время займётся мэрия Ярославля.