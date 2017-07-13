Европротокол: как нововведения могут осложнить жизнь

Санкт-Петербург, , 01:29 — REGNUM Правительство РФ рассматривает возможность увеличения лимита ущерба, при котором участники ДТП смогут избежать вызова сотрудников ГИБДД. Ущерб (с вдвое увеличенным лимитом, с 50 до 100 000 рублей) в этом случае будет оформляться по европротоколу. То есть с использованием такой формы извещения о ДТП, которая оформляется его участниками без присутствия представителя ГИБДД на месте инцидента. Также европротокол, согласно идее минфина, будет применяться при оформлении ДТП в том числе и в случае несогласия его участников относительно деталей случившегося. О новых правилах европротокола пишет постоянный автор ИА REGNUM Сергей Гуркин.

В четырех регионах страны, включая Москву, Московскую область, Сантк-Петербург и Ленинградскую область, оформление европротокола уже в течение некоторого времени возможного при максимальном ущербе в 400 000 рублей. Необходимое условие в том случае — оснащенность обоих машин средствами, позволяющими фиксировать положение автомобиля на момент аварии. Источником геоданных должен быть при этом ГЛОНАСС. Новое предложение состоит в том, чтобы при лимите ущерба в указанную сумму и с соблюдением указанных условий ввести европротокол уже во всех регионах РФ.

Инициатива вызывает неоднозначную реакцию. В числе смущающих экспертов пунктов — возможность оформления европротокола даже при разногласиях его участников по поводу деталей случившегося, в то время как назначение европротокола относится именно к тем ситуациям, которые обходятся без разногласий. Здесь есть казусы, например, если в протоколе фиксируется, что каждый участник ДТП пострадавшим считает себя, то, возможно, возмещения от страховой компании не получит никто.

Какие еще есть подводные камни у этой идеи, и какие меры помогли бы облегчить жизнь водителям, читайте здесь: Новинки европротокола: возмещения не получит никто?

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