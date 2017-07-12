После терактов в Германии каждый второй житель чувствует себя небезопасно

Берлин, , 11:39 — REGNUM Теракты, жертвы, паника: жители Германии находятся в замешательстве, каждый второй чувствует себя все менее безопасно, пишет 12 июля The Epoch Times, ссылаясь на результаты социологического опроса, проведенного британским институтом YuoGov.

53% жителей западной и 50% восточной Германии отмечают, что в связи с терактами, произошедшими в Германии и соседних странах за последние два года, они чувствуют себя все менее безопасно.

50% респондентов думают, что в Германии в течение следующих 12 месяцев произойдет теракт со стороны ультраправых, 43% считают, что со стороны крайних левых.

Около 84% респондентов уверены, что в скором будущем в стране произойдет исламистский теракт. 56% думают, что жителям Германии нужно «научиться жить с этой угрозой».

Что касается правительства Германии, то 70% считают, что «оно делает недостаточно для борьбы с терроризмом». 85% респондентов выступают за ужесточение мер безопасности на массовых мероприятиях.

Около 15% жителей Германии хотят покинуть страну и переехать в более безопасное место.

Напомним, что самым громким за последний год был исламистский теракт на рождественском базаре в Берлине 19 декабря 2016 года. Террорист Аним Амри въехал на грузовике в толпу людей, в результате чего погибли 11 человек, более 50 получили ранения. Ответственность взяла на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).