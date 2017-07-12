Омичка лишилась работы за отказ «скинуться» на подарок шефу

Омск, , 11:25 — REGNUM В Омске сотрудница супермаркета вынуждена была уволиться после отказа «скидываться на подарок заместителю директора». Ей до сих пор не выдали трудовую книжку и не произвели полный расчёт.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 июля, в прокуратуре Омской области, в связи с информацией о нарушении прав местной жительницы организована проверка соблюдения трудового законодательства администрацией супермаркета. Прокуратура проведёт проверку с привлечением специалистов Гострудинспекции по Омской области.

По сообщениям местных СМИ, речь идёт о супермаркете на ул. Николая Худенко. Там женщине за месяц работы кассиром заплатили около 6 тысяч рублей. Получив эту мизерную сумму, она отказалась сдавать деньги на подарок заместителю директора и была вынуждена написать заявление об увольнении «по собственному желанию».

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в министерстве труда и социальной защиты РФ, в России с 28 июня по 5 июля 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,3% и составила 810 070 человек. Годом ранее этот показатель составлял 964 650 человек. За этот период снижение численности безработных граждан произошло в 74 регионах. Наибольшее снижение численности безработных зафиксировано, в том числе, в Омской и Новосибирской областях. Наибольший рост численности безработных отмечен в Калининградской, Кировской, Брянской и Ростовской областях.