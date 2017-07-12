Двое жителей Екатеринбурга осуждены за нападение на журналистов

Екатеринбург, , 11:24 — REGNUM В Екатеринбурге отец и сын осуждены за нападение на журналистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении СКР по Свердловской области.

Напомним, инцидент произошёл 28 июля 2016 года. Корреспондент телеканала «Ермак» и оператор по заданию редакции прибыли к помещению автосервиса по улице Шефской, чтобы подготовить репортаж о его работе. Но сотрудники автосервиса отобрали у оператора видеокамеру, избили корреспондента и сломали палец прибывшему вместе со съёмочной группой мужчине, который пострадал от этого сервиса.

«Осознавая, что их действия снимают, Константин Лущиков ударил кулаками не менее двух раз корреспондента по левой руке, выбив при этом из рук корреспондента микрофон, который упал на пол и был поврежден. Затем Лущиковы стали вырывать из рук оператора видеокамеру, которую тот прижал к себе. При этом они нанесли ему руками не менее 5 ударов каждый в область рук и грудной клетки. Вырвав видеокамеру, они забросили ее в кабинет директора в офисном помещении ООО «Констант», — заявили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным обвинения, нападавшими оказались отец и сын соответственно 1965 и 1990 годов рождения. Следствие вменило им воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Каждому из подсудимых назначено 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.

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