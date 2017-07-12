Минкомсвязь проверит Чувашию

Чебоксары, , 11:19 — REGNUM В Чувашии система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» будет запущена в эксплуатацию в июле 2018 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 12 июля, заявил на заседании республиканского правительства глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров.

Кабинетом министров был принят проект постановления о создании комиссии по вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». В госкомитете по ЧС считают, что это позволит обеспечить «согласованные действия» органов власти и организаций Чувашии при реализации данных мероприятий на территории региона.

Вениамин Петров также сообщил, что в Минкомсвязь направлено письмо «на разрешение использования номера 112».

«Были три небольших замечания — их устранили. Представители Минкомсвязи должны приехать сюда, изучить всю нашу коммуникационную сеть, должны дать разрешение на использование номера «112». Это, наверное, произойдёт во второй половине июля. После этого мы данной комиссией вводим в опытную эксплуатацию систему, с 15 ноября по 30 декабря должны пройти госиспытания всей системы. И 25 июля 2018 года мы должны получить распорядительные документы, ввести в эксплуатацию всю систему», — сообщил глава ГКЧС, подчеркнув, что по срокам мы «придерживаемся согласно дорожной карте».

В ведомстве напоминают, что на территории Чувашии «система 112» внедряется с 2014 года. В настоящее время в тестовом режиме работает сегмент «системы 112», развернутый в Чебоксарах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пилотным регионом России по внедрению системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» стала Московская область. Система-112 начала функционировать 1 июня 2015 года в Подмосковье в тестовом режиме, к ней подключены диспетчерские службы «01», «02», «03», «04», «Антитеррор». Ранее промышленная эксплуатация «системы 112» началась на территории Воронежской, Калужской и Курской областей, в Хабаровском крае и Татарии. Заявлялось, что до конца 2017 года систему-112 планируется запустить во всех регионах России.

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«Система 112» — это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру на территории России, которая должна функционировать в круглосуточном режиме и находиться в постоянной готовности к организации экстренного реагирования. Она предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья, для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований.