Пользователи соцсетей смогут потребовать блокировки порочащих сведений

Москва, , 11:04 — REGNUM Законопроектом о штрафах для администраторов соцсетей предлагается пользователям следить за чистотой отношений и соблюдать российское законодательства в сфере распространения информации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля, об этом заявил автор инициативы Сергей Боярский («Единая Россия»).

«Следить за чистотой отношений внутри социальной сети будут сами пользователи», — сказал парламентарий.

Законопроектом предлагается крупным операторам соцсетей «создать круглосуточно работающий административный орган, по сути, оператора сотовой сети, для того чтобы любой желающий мог пожаловаться туда на противоправную или порочащую честь и достоинство информацию, которую должны будут заблокировать в течение суток».

«Также оператору вменяется обязательства по накоплению и хранению таких жалоб, такой информации, с тем, чтобы это впоследствии могло стать предметом судебных разбирательств», — рассказал он.

Парламентарии предполагают, что крупные штрафы позволят предотвратить появление информации, распространение которой запрещено в РФ, при этом избегая блокировок таких информационных ресурсов.

Поправками в КоАП устанавливаются штрафы за несоблюдение администраторами соцсетей требований законодательства.

Штрафы составят на граждан — от 3 млн до 5 млн рублей, на юрлиц от 30 млн до 50 млн рублей.

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