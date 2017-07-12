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Жириновский против «бульканья и курения» в кино

Общество

Депутат поддержал Минздрав и настаивает на отказе от скрытой рекламы алкоголя и табака

Москва, 12 июля 2017, 10:53 — REGNUM  На телевидении и в кино не должно быть никакой рекламы алкоголя и табака, в том числе и скрытой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля, об этом журналистам заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы поддерживаем то, что Минздрав требует убрать скрытую рекламу алкоголя в кино и на телевидении. Любую рекламу — скрытую, открытую, сбоку, — надо убрать. Не должно быть рекламы алкоголя и табака», — считает Жириновский.

По его словам, в ЛДПР никто не курит и не употребляет алкоголь. Таких же позиций, по его словам, придерживаются правительство, губернаторы, президент и премьер-министр.

«Вместо того чтобы навести порядок, наша великая интеллигенция и драматурги в каждый эпизод и сценарий вставляют, что герой булькает и курит», — отмечает Жириновский.

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Кинематограф