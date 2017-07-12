Пропавших туристов из Ростова-на-Дону нашли живыми и невредимыми

Ростов-на-Дону, , 10:45 — REGNUM

Пропавших туристов из Ростова-на-Дону, на поиск которых были брошены все силы и средства, нашли. Как проинформировали ИА REGNUM 12 июля в управлении МЧС России по Иркутской области, путешественники живы и здоровы, в медицинской помощи не нуждаются.

Более того, от предложенной эвакуации ростовчане отказались и продолжают наслаждаться живописными красотами.

Осложняло поиск путешественников отсутствие спутниковых средств связи. В результате поисков группа Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС обнаружила туристов, сплавляющихся по реке Онот, в 40 километрах от начала маршрута.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , тревогу о пропаже туристов из Ростова-на-Дону в Иркутской области забили родственники восьми путешественников. Они были обеспокоены тем, что их близкие в назначенный день не вышли с ними на связь.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что на поиски пропавшей группы отправился вертолет Ми-8 МЧС России с четырьмя спасателями на борту, врачом поисково-спасательного отряда и сотрудником полиции.