ГД намерена ввести штрафы до 50 млн рублей для администраторов соцсетей

Москва, , 10:39 — REGNUM Законопроект о штрафах для администраторов соцсетей внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия», в числе которых Сергей Боярский, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Парламентарии предполагают, что крупные штрафы позволят предотвратить появление информации, распространение которой запрещено в РФ, при этом избегая блокировок таких информационных ресурсов.

Поправками в КоАП устанавливаются штрафы за несоблюдение администраторами соцсетей требований законодательства.

Штрафы составят на граждан — от 3 млн до 5 млн рублей, на юрлиц от 30 млн до 50 млн рублей.

Новые меры авторы предлагают рассматривать как превентивные, «направленные на предотвращение совершения правонарушений».