В России оружие имеют 4,3 миллиона граждан

Москва, , 10:38 — REGNUM В настоящее время в России зарегистрировано 4,3 миллиона владельцев оружия, в пользовании которых находится более 6,6 миллиона единиц оружия, сообщили в Росгвардии.

Также в стране зарегистрировано 22,9 тысячи частных охранных организаций, из них 5,8 тысячи, использующих в своей деятельности 81 тысячу единиц служебного оружия, а также 3,5 тысячи юридических лиц, в пользовании которых находится около 164 тысяч единиц оружия; свыше 1100 юридических лиц, осуществляющих торговлю оружием и патронами.

Росгвардия разрабатывает пакет инициатив в правительство РФ о введении запрета на владение оружием гражданами, осужденными за тяжкое или особо тяжкое преступление либо преступление, совершенное в состоянии опьянения.

Ведомство считает необходимым отказывать в выдаче или лишать лицензий граждан, в течение года дважды привлеченных к административной ответственности за правонарушение, совершенное в состоянии опьянения.

Росгвардия рассматривает возможность закрепить в законодательстве правовые основания для получения ведомством из медицинских организаций сведений о наличии у граждан медицинских противопоказаний к владению оружием.

Кроме того, Росгвардия прорабатывает вопрос об обязательном уведомлении территориальных органов ведомства о хранении оружия по месту пребывания. Данные инициативы будут в обязательном порядке обсуждены с представителями общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, Росгвардия не собирается ужесточать ответственность владельцев оружия. Инициативы будут одобрены и приняты только в том случае, если они не вызовут отторжения в обществе.

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