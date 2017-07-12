Дело стрелка в погонах на Дону: подробности трагедии

Ростов-на-Дону, , 10:22 — REGNUM

В Ростове-на-Дону продолжается расследование уголовного дела в отношении майора Сергея Кадацкого, который накануне, 11 июля, расстрелял бывшую жену и тестя. Трагедия произошла на трассе Ростов — Таганрог. Сотрудник полиции лишился погон и был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Свою вину мужчина признал полностью. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении СКР.

Дело в отношении стрелка в погонах возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса РФ. В частности он подозревается в убийстве и покушении на убийство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля около 17:30 на автодороге Ростов — Таганрог Кадацкий, находясь за рулём Hyundai Elantra несколько раз выстрелил в водителя и пассажира другой иномарки — Hyundai Solaris, в котором находились 57-летний мужчина и его 36-летняя дочь. Женщина, сидевшая на пассажирском сидении, погибла на месте. Её отца доставили в реанимацию.

В ходе следствия выяснилось, что погибшая приходилась стрелку бывшей женой. Некоторые источники утверждают, что трагедия произошла из-за того, что после развода дети остались с супругой. Но позже появилась информация о том, что совместных детей у супругов не было. Точку на семейной жизни поставило пристрастие Сергея Кадацкого к алкоголю. После горячительных напитков экс-полицейский переставал контролировать себя.

Сам Кадацкий признался, что в течение нескольких месяцев он часто ссорился с супругой на бытовой почве, в результате чего они стали жить раздельно. Мужчина знал маршрут, по которому супруга с тестем будут проезжать, дождался их появления, достал охотничье ружье и несколько раз выстрелил в сторону потерпевших.

«После того, как машина, в которой находились потерпевшие остановилась, Кадацкий произвёл еще несколько выстрелов из травматического пистолета. Впоследствии он скрылся с места преступления, выбросив оружие», — уточнили в региональном следкоме.

По информации регионального управления МВД, подозреваемый в совершении преступления был оперативно задержан в Ростове-на-Дону на пересечении улиц Таганрогской и Оганова. Уточняется, что Кадацкий проходил службу в тыловом подразделении ГУ МВД России по Ростовской области. После проведения служебной проверки будут привлечены к дисциплинарной ответственности его прямые и непосредственные руководители, вплоть до увольнения.

В донской полиции также опровергли появившуюся в ряде интернет-изданий информацию о том, что Сергей Кадацкий является родственником одного из руководителей донского Главка.

Сейчас решается вопрос об аресте Сергея Кадацкого.

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