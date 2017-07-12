Вводится уголовная ответственность за атаки на IT-инфраструктуру

Москва, , 10:20 — REGNUM Пакет законов, направленных на обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Устанавливаются основные принципы обеспечения безопасности КИИ, полномочия госорганов в этой области, а также права, обязанности и ответственность лиц, владеющих объектами КИИ, операторов связи и информационных систем, обеспечивающих взаимодействие этих объектов. Владельцы объектов КИИ должны будут информировать власти о компьютерных инцидентах, предотвращать неправомерные попытки доступа к информации, кибератаки, обеспечивать возможность восстановления объекта за счет создания резервных копий информации.

Прописывается, что собственники или иные лица, пользующиеся на праве аренды или ином законном основании объектами критической информационной инфраструктуры, должны быть российскими юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

Также уточняется перечень сведений, предоставляемых субъектами критической информационной инфраструктуры в Реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры.

Перечень отраслей объектов критической информационной сферы дополняется организациями в сфере науки. Конкретизируется, что в части утверждения уполномоченным органом порядка, технических условий установки и эксплуатации средств, предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты в банковской сфере и в иных сферах финансового рынка необходимо согласование с Центральным банком РФ.

Кроме того, прописывается, что к сведениям, составляющим государственную тайну относятся сведения о мерах по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и о состоянии ее защищенности от компьютерных атак.

Блок поправок к Уголовному кодексу РФ предусматривает максимальную ответственность до десяти лет лишения свободы — в частности, за неправомерный доступ к информации из объектов критической информационной инфраструктуры, а также за создание хакерских программ для воздействия на КИИ.

Кроме того, за неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, если он навредил критической инфраструктуре, предусмотрена санкция в виде принудительных работ на срок до пяти лет со штрафом в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. Более строгое наказание предлагается установить в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в том же размере или в размере дохода осужденного за период от одного года до трех лет.

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре, либо правил доступа к указанным информации в случае причинения вреда критической инфраструктуре наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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