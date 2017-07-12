Москва — самый комфортный город России

Москва, , 10:18 — REGNUM Российская столица возглавила список самых комфортных для жизни городов-миллионников в стране, а в Волгограде признали городскую среду наименее комфортной. Об этом, как пишет газета «Известия», говорится в исследовании «Индекс качества городской среды», подготовленном Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и КБ «Стрелка».

"Оценка проводилась по показателям «Жилье и прилегающее пространство», «Уличная инфраструктура», «Озеленение и водные пространства», «Социально-досуговая зона», «Общественно-деловая инфраструктура» и «Общегородское пространство», — говорится в сообщении. — Баллы в каждом из пунктов складываются из ряда подпунктов — таких как, например, «Безопасность», «Комфорт» и «Разнообразие».

Так, российская столица набрала 73% от максимального количества баллов. Одними из главных показателей высокого уровня жизни в городе были признаны обширные финансовые возможности и целенаправленное создание комфортабельных условий для жизни населения.

Второе место в индексе занял Санкт-Петербург (65%), третье — Казань (51%). Волгоград, набравший по всем пунктам индекса всего 32%, возглавил список аутсайдеров среди городов с населением болеее одного миллиона человек.

Отмечается, что всего мониторинг качества проводился в 90 городах нашей страны.