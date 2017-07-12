Порядок в дни пребывания мощей св. Николая в Петербурге обеспечит ОМОН

Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM В дни пребывания в Санкт-Петербурге мощей Николая Чудотворца с 13 по 28 июля общественный правопорядок и безопасность в месте пребывания святыни, совместно с полицией, будут обеспечивать 130 сотрудников ОМОН. Об этом сегодня, 12 июля, сообщило Главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Мощи Николая Чудотворца будут выставлены для поклонения в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры с 16:00 13 июля. В этот день приложиться к мощам можно до 22:00. В последующие дни доступ будет открыт до 27 июля включительно с 7:00 до 22:00.

Сотрудники ОМОН будут дежурить в этом районе круглосуточно все две недели, во время которых православная святыня будет пребывать в Петербурге.

«Кроме того, к месту паломничества будут приближены маршруты патрулирования нарядов групп задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии», — отметили в пресс-службе регионального Главка Росгвардии.

Будет также обеспечен особый контроль за оборотом гражданского и служебного оружия и за работой частных охранных организаций в районе паломничества.

При организации посещения Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры был учтён опыт Москвы, где ранее находились мощи Святого Николая Чудотворца, добавили в ГУ Росгвардии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, для координации действий власти, правоохранительных ведомств и церкви создан оперативный штаб, его возглавил вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов, замещающий губернатора Георгия Полтавченко на время отпуска.

У входов на территорию Александро-Невской лавры установят рамки металлоискателей, а вдоль очереди — средства видеонаблюдения. Движение транспорта около лавры будет прекращено.

Мощи Николая Чудотворца были привезены в Москву из итальянского Бари 21 мая этого года. За это время им пришли поклониться более полутора миллиона паломников. В Санкт-Петербург мощи будут доставлены 13 июля.

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