Джоан Роулинг не приедет: фонд Lumos приглашен посетить детские дома России

Лондон, , 10:04 — REGNUM Посещение российских детских домов не входит в планы британской писательницы Джоан Роулинг, передает 12 июля Russia Today.

В благотворительном фонде Lumos, получившем приглашение посетить Россию, отметили, что его создательница Роулинг не поедет.

«Благотворительный фонд Джей Кей Роулинг Lumos был приглашен посмотреть на системы заботы, — говорится в сообщении. — У Джей Кей Роулинг нет планов посещать детские дома».

В интервью телеканалу CNN писательница объявила, что ее фонд приглашен в Россию:

«Нас пригласили русские и украинцы для оценки их системы заботы о детях».

Напомним, Роулинг известна благодаря серии фантастических романов о Гарри Поттере. Эти книги стали самой продаваемой серией в истории. Кроме того, по ним были сняты художественные фильмы.

Писательница заработала литературным творчеством большое состояние и организовала благотворительный фонд. Поддержку от нее получили также фонды Gingerbread и Multiple Sclerosis Society of Great Britain.

В октябре 2010 года писательница была названа редакторами ведущих журналов самой влиятельной женщиной в Великобритании.

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