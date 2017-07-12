Джоан Роулинг не приедет: фонд Lumos приглашен посетить детские дома России

Лондон, 12 июля 2017, 10:04 — REGNUM Посещение российских детских домов не входит в планы британской писательницы Джоан Роулинг, передает 12 июля Russia Today.В благотворительном фонде Lumos, получившем приглашение посетить Россию, отметили, что его создательница Роулинг не поедет.
«Благотворительный фонд Джей Кей Роулинг Lumos был приглашен посмотреть на системы заботы, — говорится в сообщении. — У Джей Кей Роулинг нет планов посещать детские дома».
В интервью телеканалу CNN писательница объявила, что ее фонд приглашен в Россию:
«Нас пригласили русские и украинцы для оценки их системы заботы о детях».
Напомним, Роулинг известна благодаря серии фантастических романов о Гарри Поттере. Эти книги стали самой продаваемой серией в истории. Кроме того, по ним были сняты художественные фильмы.
Писательница заработала литературным творчеством большое состояние и организовала благотворительный фонд. Поддержку от нее получили также фонды Gingerbread и Multiple Sclerosis Society of Great Britain.
В октябре 2010 года писательница была названа редакторами ведущих журналов самой влиятельной женщиной в Великобритании.
Читайте ранее в этом сюжете: Миллиардер Баффет передал на благотворительные цели свыше $3 млрд