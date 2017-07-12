В Москве до утра 13 июля ожидаются ливни и грозы

Москва, , 10:00 — REGNUM МЧС выпустило предупреждение о ливне с грозой и градом в Москве, говорится в сообщении регионального главка ведомства.

По данным МЧС РФ, в ближайший час, а также днем и вечером 12 июля и до утра 13 июля в Москве пройдет сильный дождь. В городе ранее был объявлен «желтый» уровень опасности.

Возможны грозы, град, ожидается усиление ветра при грозе с порывами 15−20 м/с, сообщает МЧС РФ.

Следствием непогоды могут стать пробки на дорогах, повал деревьев, повреждение линий ЛЭП и рекламных конструкций.

По возможности жителям Москвы рекомендуется переждать непогоду в помещениях. Если ливень и ветер застали на улице, то лучше не прятаться под деревьями и обходить рекламные щиты.

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