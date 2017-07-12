За незаконное предоставление земельного участка в РФ предлагают штрафовать

Москва, , 09:52 — REGNUM Правительство Российской Федерации приняло решение внести в Госдуму законопроект, который вводит штрафы для чиновников за неправомерное использование земель особо охраняемых природных территорий. Соответствующий документ опубликован в среду, 12 июля, на сайте правительства РФ.

«Законопроектом предлагается дополнить статью 19.9 КоАП новой частью 2.1, предусматривающей административную ответственность за незаконное предоставление земельного или лесного участка либо водного объекта в границах особо охраняемых природных территорий, за выдачу разрешений на ведение деятельности, в том числе строительства, запрещенной на таких территориях и в их охранных зонах, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния», — говорится в сообщении.

Должностных лиц, допустивших правонарушения, предлагается штрафовать на сумму от 40 000 до 50 000 рублей. Кроме того, выдача незаконных разрешений на ведение деятельности может грозить дисквалификацией чиновнику на срок от 6 месяцев до 1 года.

Отмечается, что законопроект направлен на повышение эффективности профилактики правонарушений в сфере управления особо охраняемыми природными территориями.