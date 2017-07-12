Во Флориде люди выстроились в цепь, чтобы спасти утопающих – видео

Вашингтон, , 09:41 — REGNUM

Спасение оказавшейся в опасности семьи на пляже штата Флорида (США) удалось благодаря живой цепи из 80 человек, передает 12 июля телеканал CBS.

«Десятки незнакомцев образовали человеческую цепь, чтобы спасти пловцов на пляже Флориды», — говорится в сообщении.

Уточняется, что линия была величиной в сто метров — такое расстояние отделяло семью, оказавшуюся в опасной ситуации, от берега моря.

12 июля во время отдыха на берегу двое детей женщины по имени Роберта Урсрей исчезли из поля ее зрения. Она увидела, что ребята в море и их относит течением.

Мать и еще шесть членов семьи бросились спасать детей, но всех начало также относить течением. Тогда находившиеся на пляже люди встали и создали цепь, не давая течению унести утопающих.

Всю семью удалось спасти. Стоит отметить, что среди тех людей, которые выстроились в цепь, были и такие, которые не умеют плавать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года житель Барнаула Петр Диндиенко спас трехлетнего ребенка в Монголии. За этот поступок он получил медаль от монгольского МЧС «За активное участие в спасении людей». По его словам, плавать в Монголии не умеет практически никто, поэтому жители, которые находились на берегу, ничем не смогли помочь попавшим в беду.

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