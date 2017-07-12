Изъятый у матери сахалинский малыш ждет решения суда в Доме малютки

Южно-Сахалинск, , 09:47 — REGNUM Изъятый у матери малыш из сахалинского Макарова, над которым издевалась медсестра в больнице, ждет своей участи в южно-сахалинском Доме малютки. 18 июля суд примет решение — лишить его мать родительских прав или дать ей шанс доказать, что она может воспитывать сына, передает корреспондент ИА REGNUM.

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18 июля матери мальчика, Анне Рожковой, предстоит доказать в суде свое право оставаться матерью, а также — свою невиновность по уголовному делу, возбужденному СК РФ по Сахалинской области по ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Маленький сын Анны после пережитых мучений помещен в областной Дом малютки. Сразу после изъятия из семьи его поместили в Макаровскую ЦРБ, где над малышом издевалась медсестра. Медицинский работник оскорбляла ребенка, ругала его нецензурными словами и унижала. Все это медсестра сняла на видео, а видео выложила в интернет. Чудовищная ситуация стала достоянием общественности. Медсестру — садистку уволили.

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После скандала с медсестрой малыша, решением местных органов опеки поместили в приемную семью в близлежащем селе Поречье. Опека утверждала, что эта приемная семья зарекомендовала себя с самой лучшей стороны, воспитывая сразу несколько приемных детей. Однако в ситуации стали разбираться журналисты регионального ИА Citysakh.ru Появившиеся в сети кадры жилища приемной семьи — грязь, свирепые псы во дворе — вновь вызвали возмущение общественности.

Сейчас судьбой Анны и ее ребенка занялись представители Общественной палаты Сахалина и местное духовенство.

«Я встречалась с Анной на прошлой неделе. Вместе со мной на встрече присутствовал член Общественной палаты Сахалинской области, представитель Южно-Сахалинской и Курильской епархии протоиерей Виктор Горбач и почетный гражданин Сахалинской области Галина Грошева. Мы долго беседовали с Анной. Мы увидели, что в женщины есть огромное желание исправить сложившуюся ситуацию. Она очень хочет вернуть детей. Общественная палата выступает за охрану института семьи и приложит все усилия для сохранения этой семьи. Мы понимаем, что Анне сейчас очень тяжело бороться за детей, в условиях, когда на нее оказывается колоссальное давление. Но она очень старается. Видно, что ей очень плохо без малышей — без сына, который помещен в Дом малютки и дочери, которая находится на Курилах с отцом. Мы готовы выступить в ее защиту в суде», — рассказала заместитель председателя Общественной палаты Сахалинской области Галина Дзюба.

Как ни странно, но медсестрой, которая и стала первопричиной скандала, никто особо не занимается. Внимание органов, занимающихся детьми и семьями, опеки и правоохранителей приковано исключительно к Анне — матери мальчика.

Сейчас Анна Рожкова пытается найти работу — ей очень нужны деньги — на адвоката и ежедневные поездки в Южно-Сахалинск, к сыну, в Дом малютки. Несмотря на то, что она находится в декретном отпуске, а суда, который один имеет право решать — имеет Анна право оставаться матерь или нет, женщину лишили всех льгот. Почти ежедневно Анна преодолевает путь в 400 километров — от Макарова до Южно-Сахалинска и обратно, чтобы повидать сына. Некоторые региональные СМИ по непонятной причине ополчились на женщину, назвав ее «рецидивисткой».

"Негативные характеристики, данные Анне в некоторых СМИ, безосновательны. На данный момент она не судима. Поступки, которые были совершены ранее, юридических последствий на сегодняшний день не несут. Ее нельзя осуждать за то, что было в прошлом, ни по совести, ни по закону», — рассказала адвокат Анны Елена Панкина.

Проступки в прошлом, о которых говорит адвокат, были. Например, нанесение телесных повреждений слишком настойчивому кавалеру.

«В Макарове все так живут. Тут по-другому не выжить. Жизнь тут такая… беспросветная, не сможешь за себя постоять — затопчут», — поделилась жительница Макарова Франческа Поларшинова.

«Анна попала в тяжелую жизненную ситуацию. Ее необходимо поддержать. После встречи и разговора с ней мы с коллегами по Общественной палате сошлись во мнении, что у этой женщины не все потеряно. Нужно понимать, что Макаровский район — один из самых сложных на Сахалине: работы практически никакой нет, жилищные условия у людей непростые. Примечательно, что органы опеки в своем стремлении оградить ребенка от оступившейся мамы, сами не раз поступили по отношению к мальчику некрасиво и законность их действий сейчас оценивают правоохранительные органы. Сначала его поместили в ЦРБ, там его унижала медсестра, потом его отдали опекунам, которые его вернули. Почему в отношении семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, у нас действуют только карательные меры? Мы ездили в Макаров, много говорили с соседями Анны. Все говорят, что она — хороший человек. Я уверен, что если оказать ей поддержку, она вернется к нормальной жизни, вернет сына и все у них будет хорошо», — рассказал протоиерей Южно-Сахалинской и Курильской епархии, член Общественной палаты региона Виктор Горбач.

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«Во всей этой истории ужасает какое-то неправильное, нелогичное смещение акцентов. Многие коллеги из СМИ рассказывали эту историю, ограничившись позицией органов опеки, которые едва не привели к трагедии. Да, Анна, наверное, была не идеальной матерью. Но, если учесть, в каких условиях ей приходится жить, задача общества — помочь ей. Городу Макарову нужна срочная помощь. Ситуация там очень тяжелая. А это значит, что подобные ситуации могут повториться в других семьях», — поделилась мнением журналист ИА Citysakh.ru Екатерина Верик.

На официальном сайте Макаровского городского округа опубликован отчет о социально-экономическом положении за 2016 год. Даже официальный документ оптимизма не вызывает: «В 2016 году наблюдалась тенденция сокращения численности населения — как за счет непрекращающейся естественной убыли, так и за счет миграционного оттока…». «За отчетный год на 10% сократилась численность работающего населения…». «На 4,6% увеличилось количество безработных граждан…». «Уровень регистрируемой безработицы самый высокий по Сахалинской области — 3,9%…».

Как сообщало ИА REGNUM, больница сахалинского Макарова уже привлекала к себе внимание СМИ, надзорных и правоохранительных органов. В 2016 году там, из-за неверно поставленного диагноза, умер четырехлетний ребенок. Жители Макарова жалуются, что в больнице нет «узких» специалистов, а до скорой помощи невозможно дозвониться.

Сахалинская область упала в очередном важном нацрейтинге — социально — экономическом: в 2016 году регион занимал 7 место, сейчас 9. 47% всех денежных доходов населения сосредоточены в раках 20% сахалинцев, остальные живут бедно. В 2016 году регион потратил на 120 мер социальной поддержки 11 млрд рублей. В 2017 году эта сумма увеличена на 200 млн. 17 000 тыс. бедных семей с детьми получают бесплатные продукты раз в три месяца.