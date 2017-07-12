Вооруженные силы Турции ликвидировали пять членов ИГИЛ*

Анкара, , 09:31 — REGNUM Вооруженные силы Турции ликвидировали пятерых боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 12 июля Reuters.

Инцидент произошел в городе Конья, во время спецоперации ранения получили четыре полицейских, их жизни ничего не угрожает.

По данным правоохранительных органов, боевики в Конье планировали совершить теракт, поэтому правоохранительные органы действовали на опережение.

Полиция оцепила несколько районов в городе и приступила к обыскам. Это последовало после того, как боевики оказали сопротивления на 10 разных объектах города.

Во время рейда у преступников были изъяты пять автоматов Калашникова, а также пистолеты.

Напомним, Турция ведет борьбу с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на своей территории. Анкара задержала более 5 тыс. человек, подозреваемых в связях с террористами, около 3 тыс. 290 человек были депортированы.

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