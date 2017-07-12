Выборы в бундестаг: Союз ХДС/ХСС остается неизменным лидером — Der Spiegel

Берлин, , 09:13 — REGNUM Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) продолжает терять популярность среди избирателей, пишет 11 июля Der Spiegel, ссылаясь на результаты социологического опроса SPON.

По данным опроса, СДПГ продолжает отставать от Союза ХДС/ХСС (правящая коалиция Христианско-демократического союза и Христианско-социалистического союза).

Разница между ними составила 14%: 38% респондентов отдали свой голос за Союз ХДС/ХСС, который на протяжении нескольких месяцев остается неизменным лидером, 24% — за СДПГ.

Напомним, что еще в марте 2017 года социал-демократов отделял от Союза ХДС/ХСС всего один процент (33% против 32%).

Левая партия осталась на отметке «9%», а партия Зеленых потеряла около 2%, заручившись поддержкой 6,9% избирателей.

За Свободную партию Германии (СДП) отдали свой голос 8,6% респондентов, тем самым повысив ее популярность в рейтинге политических партий.

Показатели партии «Альтернатива для Германии» также повысились до отметки «8,2%».

Напомним, выборы в бундестаг состоятся 24 сентября 2017 года.