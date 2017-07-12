Власти Малайзии задержали 77 нелегальных мигрантов

Куала-Лумпур, 12 июля 2017, 09:02 — REGNUM Власти Малайзии в рамках борьбы с нелегальной миграцией задержали 77 иностранных граждан, сообщает 12 июля Associated Press.Во время ночного рейда на одной из строек страны было обнаружено 85 рабочих, 77 из них не имели действительных документов и были задержаны. Большинство из них были гражданами Индонезии.
По словам чиновников, более 3 тыс. 100 иностранных граждан, а также 63 работодателя, подозреваемые в предоставлении работы нелегальным мигрантам, были задержаны с начала июля.
Мигранты, приезжающие на заработки в Малайзию нелегально, как правило, заняты на низкооплачиваемых работах, в частности в строительстве, плантационной и обрабатывающей промышленностях.
Малайзия является одной из богатейших стран в Юго-Восточной Азии, поэтому не случайно, что она привлекает мигрантов со всего региона, в основном из таких стран, как Индонезия, Филиппины, Бангладеш, Индия.
Напомним, Малайзия, население которой насчитывает 31 млн человек, в значительной степени опирается на иностранную рабочую силу. По оценкам специалистов, в стране проживает около 2 млн мигрантов, еще около 1 млн проживают здесь нелегально. Приезжие выполняют основную черную работу, создают внутри государства гетто.
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