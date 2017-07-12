Власти Малайзии задержали 77 нелегальных мигрантов

Куала-Лумпур, , 09:02 — REGNUM Власти Малайзии в рамках борьбы с нелегальной миграцией задержали 77 иностранных граждан, сообщает 12 июля Associated Press.

Во время ночного рейда на одной из строек страны было обнаружено 85 рабочих, 77 из них не имели действительных документов и были задержаны. Большинство из них были гражданами Индонезии.

По словам чиновников, более 3 тыс. 100 иностранных граждан, а также 63 работодателя, подозреваемые в предоставлении работы нелегальным мигрантам, были задержаны с начала июля.

Мигранты, приезжающие на заработки в Малайзию нелегально, как правило, заняты на низкооплачиваемых работах, в частности в строительстве, плантационной и обрабатывающей промышленностях.

Малайзия является одной из богатейших стран в Юго-Восточной Азии, поэтому не случайно, что она привлекает мигрантов со всего региона, в основном из таких стран, как Индонезия, Филиппины, Бангладеш, Индия.

Напомним, Малайзия, население которой насчитывает 31 млн человек, в значительной степени опирается на иностранную рабочую силу. По оценкам специалистов, в стране проживает около 2 млн мигрантов, еще около 1 млн проживают здесь нелегально. Приезжие выполняют основную черную работу, создают внутри государства гетто.

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