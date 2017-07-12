Житель Москвы оплатил 84 штрафа на 247 тыс. рублей

Москва, , 08:40 — REGNUM Житель Москвы под угрозой ограничения специального права на управление транспортным средством оплатил 84 штрафа на общую сумму 247 тысяч рублей. Об этом во вторник, 11 июля, сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по столице.

«Исполнительные производства о взыскании с гражданина «У» административных штрафов (…) были возбуждены в Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов № 4 УФССП РФ по Москве, — говорится в сообщении. — Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении каждого исполнительного производства, но от оплаты задолженностей продолжал уклоняться».

Отмечается, что как только нарушитель был ограничен в специальном праве на управление транспортным средством, то сразу же появился в управлении судебных приставов и, получив квитанции, оплатил сумму задолженности в полном объеме.

«Также гражданину «У» пришлось заплатить исполнительский сбор в сумме составивший 79 тыс. рублей за неисполнение требований в установленный законом срок», — говорится в сообщении.