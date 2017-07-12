Израильская армия застрелила двух палестинцев

Тель-Авив, , 08:42 — REGNUM Двое палестинцев было застрелено 12 июля израильской армией во время столкновений на западном берегу реки Иордан, сообщает Agence France-Presse.

Инцидент произошел недалеко от лагеря для беженцев Дженин на севере оспариваемой территории.

Также во время инцидента пострадал еще один палестинец, он получил ранение в ногу и его жизни ничего не угрожает.

По версии израильских военных, виновниками инцидента были палестинцы: протестующие первыми открыли огонь по военным, вдобавок начали закидывать их взрывными устройствами.

Несмотря на то, что палестинцы, если верить израильским военным, первыми совершили акт агрессии, о погибших и раненых со стороны органов правопорядка — не сообщается.

Напомним, конфликт между израильтянами и палестинцами, вспыхнувший с новой силой в октябре 2015 года, унес жизни 276 палестинцев, 42 израильтян, двух граждан США, двух граждан Иордании, по одному гражданину Судана, Эритреи и Великобритании.

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