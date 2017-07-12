Власти Китая задержали 35 граждан Японии за мошенничество

Пекин, , 08:17 — REGNUM Власти Китая задержали 35 граждан Японии в провинции Фуцзянь на юго-востоке страны по подозрению в мошенничестве, сообщает 12 июля Reuters.

Министерство иностранных дел Японии заявило, что данный инцидент, вероятно, один из худших случаев телефонных афер в истории страны.

«Мы были проинформированы о том, что местные власти уведомили генерального консула Японии в Гуанчжоу о задержании 35 граждан Японии по подозрению в мошенничестве», — подчеркнул представитель министерства иностранных дел Японии.

Чиновник внешнеполитического ведомства отказался сообщить подробности дела, так как китайские власти проводят расследование.

Данное преступление может стать крупнейшим в истории Японии, так как число арестованных по этому делу людей велико.

Напомним, телефонные мошенничества, особенно против пожилых людей, широко распространены в Японии. Преступник звонит и представляется, как правило, сыном или внуком своей жертвы, а затем вымогает деньги.

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