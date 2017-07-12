Хирурги Челябинска вернули мужчине возможность дышать и говорить

Челябинск, , 08:07 — REGNUM В Челябинске оториноларингологи областной клинической больницы вернули 43-летнему жителю города Пласта возможность говорить и самостоятельно дышать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Гражданин с 2014 года жил с трахеостомой в горле (специальной трубкой — ИА REGNUM ). Причиной для её установки стали нарушения центральной нервной системы, которые повлекли блокировку возвратного нерва. Это патология, при которой голосовые складки смыкаются и перекрывают дыхательные пути. И единственным способом дать пациенту доступ воздуха является установка трахеостомы.

Чтобы вернуть его в полноценной жизни, требуется высокотехнологичная операция. Подобные хирургические вмешательства считаются не просто сложными, а «ювелирными».

Как пояснил главный оториноларинголог Минздрава Илья Скирпичников, раньше связку удаляли радикально. Но затем на этом месте вырастал рубец, который вновь перекрывал просвет гортани. Но сейчас технологии позволяют максимально сохранять ткани, а в 70% случаях избежать рецидива.

«Под наркозом, без разрезов мы установили специальный клинок, который помогает хорошо видеть гортань. При помощи хирургического лазера, под контролем микроскопа удалили часть связки и хряща, наложили шов для фиксации и все это — эндоскопически. После операции убрали трахеостому, все благополучно стянулось, теперь пациент спокойно дышит и говорит», — сообщил врач-оториноларинголог больницы Михаил Ковалёв.

Добавим, на Урале нередко делают уникальные операции. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году врачи больницы №7 Екатеринбурга удалили опухоль у беременной женщины и тем самым спасли жизнь и ей, и будущему ребёнку.

А в 2015-м в Екатеринбурге были спасены три жизни. Беременная женщина попала в больницу с тяжёлым диагнозом геморрагический инсульт в острейшем периоде кровоизлияния из аневризмы левой внутренней сонной артерии. Таких случаев в России бывает ежегодно по 60. Но в Екатеринбурге врачи впервые решили прерывать беременность. Операция прошла успешно, а уже вскоре женщина родила двух здоровых девочек.

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