Организаторы «Нашествия» вернут деньги не сумевшим припарковаться зрителям

Тверь, , 07:50 — REGNUM Организаторы музыкального рок-фестиваля «Нашествие» готовы вернуть финансовые средства за парковку тем зрителям, которые докажут, что не смогли припарковать свой автомобиль. Об этом, как передает RT, сообщила гендиректор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева.

«Тем, кто приехал, не смог припарковаться и сможет предоставить доказательства, мы вернём деньги за парковку, — говорит она. — Те, кто не приехал и сейчас хочет получить деньги, — это выглядит странно».

При этом Киселева добавила, что извиняться за то, что мероприятие было испорчено неблагоприятными погодными условиями, организаторы фестиваля не намерены.

«Над стихией мы не властны, — говорит она. — Мы со своей стороны делали все возможное и невозможное, на площадке работала наша техника».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ежегодный рок-фестиваль «Нашествие» проходил в этом году 7−9 июля в Тверской области в районе поселка Большое Завидово. В 2017 г. испытанием для гостей фестиваля стали холодная погода и дожди.

Позднее в интернете появилась петиция от недовольных зрителей, которые требовали вернуть им деньги за парковку и услуги тракторов.

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