‍Совбез Абхазии: убийство туриста из России подрывает авторитет страны

Гагра, , 07:41 — REGNUM Нападение на российских туристов — это чудовищная акция, заявил секретарь абхазского Совета Безопасности Мухамед Килба в интервью Sputnik.

«Это чудовищное преступление, которое за гранью человеческого понимания. Дело чести каждого представителя правоохранительных структур республики найти этих негодяев», — сказал он.

По его данным, у Генпрокуратуры Абхазии есть сведения, которые позволят найти злоумышленников в ближайшее время. Тем не менее, положение не простое.

«Последние доклады заместителя Генпрокурора наталкивают на определенный оптимизм, что есть возможность разыскать и задержать этих двух негодяев, которые совершили преступление — преступление тяжкое, тягчайшее, — сказал он. — К великому сожалению, это отразится на нашем обществе, на нашем имидже, авторитете, посещаемости нашей страны туристами».

Напомним, российский турист Андрей Кабанов 11 июля погиб в Абхазии в результате вооруженного нападения неизвестных. Это произошло в устье реки Аапста в Гудаутском районе.

На семью из Москвы набросились злоумышленники, вооруженные холодным и огнестрельным оружием. Кабанов оказал преступникам сопротивление, был ранен и позже скончался в Гудаутской центральной больнице.

Злоумышленники похитили его жену Наталью Чижикову с двумя детьми. Позднее похищенные были освобождены.

После происшествия абхазские правоохранительные органы перешли на усиленный режим работы: тщательно патрулируются автотрассы, в поиске злоумышленников задействованы кинологи, абхазское Минобороны выделило вертолет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, которое возглавил абхазский министр внутренних дел Аслан Кобахия. Уголовное дело находится под личным контролем президента Абхазии Рауля Хаджимбы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вознаграждение в размере один миллион рублей назначено МВД Абхазии за сведения о тех, кто напал на российских туристов.

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