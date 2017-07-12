Расходы на саммит G20 абсолютно того не стоили — Der Spiegel

Гамбург, Германия, , 07:14 — REGNUM Большинство жителей Германии считает, что расходы на саммит G20, который прошел 7—8 июля в Гамбруге, «того не стоили». Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Der Spiegel по окончании встречи глав государств и правительств «Большой двадцатки».

40,7% респондентов ответили, что расходы Германии на саммит «абсолютно того не стоили», 25% «сомневаются, что они того стоили», 8% не определились со своим ответом, 17% ответили, что «скорее всего, стоили» и 9,3% уверены, что «расходы на саммит того стоили».

По предварительным данным, проведение саммита обошлось Германии в €130 млн. Лишь обеспечение безопасности «стоило» Берлину €50 млн, сама организация мероприятий обошлась Гамбургу еще в €49 млн, не включая в эту сумму размещение и содержание делегаций.

Что касается поведения полицейских на полях саммита G20, то 37,3% респондентов ответили, что сотрудники служб безопасности вели себя «адекватно», но большинство считает, что полицейские вели себя «жестко и грубо».

Напомним, полицейская операция в Гамбурге насчитывала 20 тыс. человек. Отмечается, что такого «количества стражей порядка» в городе не было со времен Второй мировой войны.

После массовых беспорядков на саммите представители некоторых политических партий требовали отставки мэра города Олафа Шольца, обвинив его в том, что происходило в городе. Согласно социологическому опросу, отставки мэра также хотели около 30% жителей Германии, однако большинство считает, что «глупо обвинять в этом одного мэра».

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Ангела Меркель признала, что события на улицах Гамбурга — просчет правительства и организаторов саммита.