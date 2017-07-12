Пострадавшие жители Гамбурга после саммита G20 ждут компенсацию

Гамбург, Германия, , 04:45 — REGNUM Жителей Гамбурга волнует вопрос: кто оплатит им ущерб за беспорядки в городе во время G20? Разбитые автомобили, разграбленные витрины, сотни раненых: таковы «остатки саммита», пишет 11 июля Die Tagesschau.

Многие водители разочарованы: страховка не покрывает всех расходов, так как «машины не должны были быть припаркованы в местах демонстраций», а «если из-за взрыва вашего автомобиля были выбиты стекла в соседнем здании, то вы, скорее всего, должны за это заплатить». Об этом изданию Die Tagesschau рассказал Симон Фрост, представитель Германского союза страховщиков.

Если окна в здании были разбиты, то страховка покроет все расходы на замену, а если стены были разукрашены граффити, то владелец здания будет исправлять все за свой счет, пишет издание.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила по окончанию саммита, что правительство выделит деньги всем пострадавшим, чтобы компенсировать все убытки.

Представитель от федерального министерства финансов Дитмар Цвенгель сказал, что вопрос, как и в каком размере будет проходить выплата компенсаций, будет обсуждаться между сенатом Гамбурга и министерством финансов в ближайшие дни.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» прошел в Гамбурге 7—8 июля. Полиция сообщает о присутствии до 150 тыс. демонстрантов, среди которых несколько тысяч левых экстремистов, устроивших массовые беспорядки в ходе демонстраций.