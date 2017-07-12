Детей-сирот с Камчатки заберут из приморского лагеря из-за вспышки инфекции

Петропавловск-Камчатский, , 04:01 — REGNUM С Камчатки в Приморский край сегодня вылетают законный представитель и социальный работник, чтобы забрать из лагеря «Седанка» 36 сирот, которые там отдыхали. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве края, решено вернуть их домой из-за вспышки острой кишечной инфекции в лагере во Владивостоке.

По словам чиновников, у камчатских детей не выявлено каких-либо признаков заболевания, но после того, как они вернутся на полуостров, их еще раз осмотрят медики.

«Сейчас решается вопрос об их дальнейшем отдыхе. Он будет организован для них на Камчатке», — сказали собеседники агентства.

Отметим, что группа детей с Камчатки была отправлена на отдых в Приморский край в конце июня. На полуостров они должны были вернуться только в конце августа.

Ранее сообщалось, что в лагере «Седанка» дети «подхватили» пока неустановленный вирус. У некоторых была рвота и серьезное расстройство желудка. Проверку ведет полиция. Руководство лагеря не исключает, что вирус могли занести родители воспитанников.

Камчатка ежегодно отправляет детей в различные лагеря отдыха за пределы региона. Как правило, это сироты и дети из многодетных семей. Кроме Приморского края, дети отдыхают также и Краснодарском крае и Крыму. В этом году за пределами Камчатки отдохнут 1300 ребят.