Осужденный за разбой инвалид-колясочник вернётся из больницы в СИЗО

Москва, , 21:41 — REGNUM Осужденный за организацию разбоя инвалид-колясочник Антон Мамаев после трёхдневного медицинского обследования будет возвращен в следственный изолятор, сообщает газета «Известия».

По словам председателя одной из комиссий Общественной палаты Марии Каннабих, медики обещали сделать всё возможное для сохранения здоровья инвалида.

Мария Каннабих надеется, что переведенному обратно в СИЗО Антону Мамаеву не придётся дожидаться суда более одной недели.

Кроме того, представителям палаты пообещали учесть состояние здоровья Мамаева во время его нахождения в следственном изоляторе.

Напомним, инвалид-колясочник Антон Мамаев, осужденный за организацию разбоя в Москве оказался в центре внимания правозащитников после того, как несколько дней провёл в СИЗО без необходимого ухода. Прокуратура приступила к изучению оснований для оспаривания судебного приговора, а сам Мамаев был отправлен в горбольницу для обследования.

Мамаев обвинялся по уголовному дело о разбое, возбужденному осенью 2016 года. Как установили следствие и суд, вместе с Виктором Сероштановым, помогавшим инвалиду передвигаться, они похитили мотороллер, угрожая его владельцам насилием и предметом, «похожим на пистолет».

В комментарии Тимирязевского суда говорится, что Мамаев и Сероштанов вместе с еще двумя соучастниками организовали разбойное нападение, во время которого грозили владельцам мотороллера насилием, обещали «прострелить ногу, запихнуть в багажник автомобиля и вывезти в лес». При этом Мамаев требовал отдать мотороллер, а другой соучастник угрожал потерпевшим «предметом, похожим на пистолет».

По мнению суда, вина Мамаева в организации этого разбоя доказывается показаниями потерпевших, свидетелей, видеозаписями камер наблюдения и прочими материалами.

30 июня 2017 года решением Тимирязевского суда Мамаев был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы, а его подельник Сероштанова — к трем годам. 5 июля адвокаты подсудимых подали апелляционную жалобу.

Стоит отметить, что нормы Уголовного кодекса не допускают назначать за групповой разбой наказание без лишения свободы. Решение об освобождении больного осужденного от отбывания наказания в колонии принимает Федеральная служба исполнения наказаний.

Инвалид-колясочник после вынесения судебного приговора был отправлен в изолятор «Матросская тишина», где более недели за ним ухаживал сокамерник. Оставшись после перевода сокамерника в другое учреждение в одиночестве, Мамаев лишился элементарного ухода.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена обратиться в суд с ходатайством об освобождении Мамаева по болезни.

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