«Я пожарный и умру пожарным»: ретропарад огнеборцев на Дворцовой площади

Санкт-Петербург, , 21:27 — REGNUM В Петербурге дали масштабное театрализованное представление в честь 125-летия пожарного добровольчества России. Шоу привлекло внимание множества горожан и туристов, передает корреспондент ИА REGNUM. Впрочем, мест на трибунах хватило, пожалуй, лишь приглашенным гостям, остальным пришлось толпиться у ограждений.

Пока перед зрителями выступали артисты балета, своим танцем изображая стремительное распространение огня под звуки симфонического оркестра, зрителям рассказывали об истории возникновения пожарного добровольчества.

Необходимость его развития стала очевидной в середине XIX века. В 1834 году участились пожары из-за засухи в Москве и ее окрестностях. В 1837 году сгорел Зимний дворец, погибли люди, а также произведения искусства и летописи — зарево было видно за 70 верст вокруг. По всей стране горели города — Томск, Иркутск и другие.

Эти печальные события поспособствовали созданию Добровольного пожарного общества 15 июня 1882 года. Активными участниками этого движения были два Александра: граф Шереметьев, прозванный «брандмейстерским графом», и «огненный князь» Львов.

Зрители шоу на Дворцовой увидели этих господ сразу в двух ипостасях: исторические портреты и видеохронику демонстрировали на огромных экранах, в этот же момент артисты в мундирах прибыли на площадь верхом на лошадях, поприветствовав толпы зевак.

Граф Шереметьев, который имел лишь два пристрастия — музыку и пожарное дело — поведал князю Львову, что именно считает важнейшими задачами деятельности нового Всероссийского добровольного пожарного общества. А именно, профилактику пожаров, а также помощь пожарным и лицам, пострадавшим от огня.

«Позвольте-ка! — отозвался из седла князь. — Я хочу добавить, что не менее важным считаю издание пожарно-технической литературы, проведение съездов, выставок, конгрессов и совершенствование средств тушения пожаров». По преданию, на одном из съездов князь Львов заявил: «Я пожарный и умру пожарным».

К Зимнему дворцу подкатили и исторические средства пожаротушения — конные повозки с насосами и бочками, а также паромобиль. Внешне он напоминал конные экипажи, где диаметр передних колес меньше задних, а машинист восседает сверху, словно кучер. В конце XIX века пожары тушили с помощью таких повозок.

Когда появились паровые машины, их тоже стали использовать, причем не только для доставки парового насоса, но и пожарного расчета и автолестниц.

Петербуржцам показали и момент, когда в 1897 году на Дворцовой площади открылась первая в России плавучая выставка на деревянной барже «Первенец». Она отправилась в путешествие от Петербурга до Царицына, остановившись более сотни раз, чтобы рассказать россиянам о способах борьбы с пожарами.

Аналогичный опыт повторили и с помощью поезда — под звуки духового оркестра экспозицию «проводили» в путь и в 2017 году. Всем желающим демонстрировали исторические пожарные инструменты и снаряды, огнетушители, пожарные рукава и прочее снаряжение, включая первый шланговый противогаз.

На сцене друг за другом появлялись то юные пожарные, поприветствовавшие Николая II словами: «Рады стараться, Ваше Императорское Величество!», то пожарные-дружинники Советского Союза, продемонстрировавшие свою физическую подготовку, силу воли и духа через акробатические номера. Для петербуржцев даже устроили пожарно-прикладную эстафету.

Особенно бурные овации сорвала современная сборная команда девушек Петербурга по пожарно-прикладному спорту, которая победила во всероссийских соревнованиях по боевому развертыванию. Завершилось представление парадом ретро‑ и современной техники, пожарных батальонов и курсантов МЧС.

Иностранные туристы, хоть и не понимали, что именно происходит, оставались досмотреть действо до конца. А местным жителям не хватило лишь зрелища пожарных, которые карабкаются на верхние этажи зданий.

«А сколько они спасли людей, ползая по стенам. И не показывают. Вот бы сейчас по Зимнему дворцу! Как говорится в стихотворении: «А пожарный на стене рукавом махает мне». Не рукой, а рукавом!» — заметил пожилой петербуржец.

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