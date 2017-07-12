Москва, , 13:36 — REGNUM В Москву, наконец, пришло долгожданное лето. По прогнозам синоптиков, до конца июля 2017 года температура воздуха будет варьироваться в районе 22−27 градусов тепла, сообщает корреспондент ИА REGNUM. При этом, как заявили в МЧС России, стоит опасаться вновь пришедших ливней и порывистого ветра. По прогнозам Гидрометцентра, в Москве установилась относительно тёплая погода. 12 июля воздух прогрелся до 25 градусов. Однако вновь не обошлось без штормовых предупреждений. Москвичи получили смс о грядущих ливнях с грозой и градом. В городе был объявлен «желтый» уровень опасности.

Напомним, как ранее сообщало, 29 мая по Москве и Московской области прошёл ураган. Порывы ветра достигали 22−24 метра в секунду, повалено более 27 тысяч деревьев, есть погибшие. 1 июля около 250 авиарейсов было отменено и задержано в московских аэропортах в результате непогоды. За последние 14 лет июнь стал самым холодным месяцем в Москве.

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