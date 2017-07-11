Уральский потоп: ливнёвки Екатеринбурга не справляются с ливнями

Екатеринбург, , 20:06 — REGNUM В Екатеринбурге обильные дожди стали причиной подтопления проезжей части и тротуаров. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ливни в городе идут практически ежедневно. На подтопления жалуются и автомобилисты, и пешеходы. Граждане заявляют: после обильного затяжного дождя в некоторых местах города ни пройти и ни проехать. В своих неудобствах они винят коммунальные службы и ливневую канализацию.

При этом директор муниципального учреждения «Водоотведение и искусственные сооружения» Александр Репин полагает, что ливневки работают в штатном режиме. Проблема в том, что осадков выпадает больше, чем может переварить канализация.

«Это даже прописано в СНиПах — это штатный режим работы. Вода попросту не успевает уходить через решетки дождеприёмных колодцев. Она должна уйти через 20 минут после окончания дождя, что у нас всегда и происходит: дождь прошел и через полчаса воды уже нет», — пояснил коммунальщик.

Он также добавил, что ливневая канализация есть не на всех улицах, и вода стекает в низкие участки. Таких мест скопления дождевой воды в городе насчитывается более сотни.

Руководитель также заверил, что сотрудники организации следят за состоянием ливневых канализаций. Ежегодно они промывают примерно 80 км сетей. Кроме того, идёт замена колодцев и дождеприёмных решёток.

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