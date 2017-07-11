Депутата Милонова отчислили из Петербургской духовной академии РПЦ

Москва, , 20:04 — REGNUM Депутат Государственной думы Виталий Милонов («Единая Россия») был отчислен из Санкт-Петербургской духовной академии Русской Православной церкви из-за накопившихся долгов. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает пресс-служба депутата.

По словам пресс-секретаря Милонова Ильи Евстигнеева, с тех пор, как депутат перебрался в Москву, значительная часть его времени посвящена работе в столице.

«К сожалению, в этом году накопилось слишком много долгов, не всегда удавалось отпроситься у начальства на сессию и лекции, накопились хвосты, и случилось то, что случилось», — констатировал Евстигнеев.

Он также заявил, что осенью 2017 года Милонов попробует поступить в Московскую духовную академию РПЦ.

Сам Милонов также заявил журналистам, что регламент работы Государственной думы не предполагает предоставление отпуска депутатам для учебы.