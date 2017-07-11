Вертолетом по неурожаю, свадебный бум, битвы за дорогу: неделя Башкирии

Уфа, , 19:30 — REGNUM За прошедшую неделю чаще всего писали и говорили о дождливой погоде, подорожавших овощах, миллионерах в погонах и готовности жителей отдаленных деревень бороться с крупнотоннажным транспортом за свои «дороги жизни»

Одиночки тоже родители

4 июля ряд СМИ сообщил, что в Башкирии 300 тыс. рублей за первенца будут получать и полные, и неполные семьи. В республике решено выделять молодым парам, которые впервые стали родителями, господдержку на улучшение жилищных условий — 300 тыс. рублей. Ранее одним из условий для ее получения являлось наличие полной семьи с официально зарегистрированными брачными отношениями. «Какой-то чиновник написал, что такую выплату могут получить только полные семьи, — заметил глава республики Рустэм Хамитов на встрече с членами нового состава Общественной палаты РБ, которая состоялась в Уфе в Конгресс-холле. — Я попросил, чтобы пересмотрели условия получения этой господдержки, чтобы 300 тыс. рублей получали и мамы-одиночки, и папы-одиночки, стоящие в очереди на жилье».

Разбазарили и опомнились

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день информировал, что сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов дал распоряжение руководителю управления земельных и имущественных отношений Раилю Еникееву проверить порядок использования арендованных городских земель. На оперативном совещании он призвал «исключить все эти земельные междусобойчики», в результате которых арендаторы «годами не оплачивают гектары» участков, «задолженность по 20−30 миллионов», а городские власти на это «спокойно смотрят». Главе управления поручено «активизировать работу по взысканию задолженности с арендаторов». Он заявил также, что «масса участков без конкурсов» была передана арендаторам по акту выбора, тем самым в городе созданы предпосылки для «земельных спекуляций». Претензии сити-менеджер адресовал к решениям, «ранее принятым в строительном блоке» администрации. Блок до марта курировал его первый зам Александр Филиппов, уволенный из-за конфликта интересов. Размер задолженности арендаторов земель он не уточнил. По данным собеседников издания, близких к чиновникам городской администрации, в правоохранительные органы в настоящее время переданы материалы, касающиеся выделения ряду застройщиков участков по акту выбора, в том числе в качестве компенсации за решение проблем дольщиков в 2012—2015 годах.

Стобалльников стало больше

ИА «Башинформ» 4 июня поделилось предварительными итогами единого государственного экзамена, окончательные выводы будут сделаны позже, после завершения всех апелляций. По данным Министерства образования РБ, пока в республике 71 стобалльный результат у 69 выпускников. Двое обучающихся — Александр Козлов из Белебея и Гузель Сафиуллина из Чишминского района получили 100 баллов по двум предметам: по математике, информатике и ИКТ; русскому языку и физике соответственно. Больше всего максимальный балл выпускники текущего учебного года набрали на экзамене по русскому языку: 32 человека. Еще 1 тыс. 017 участников ЕГЭ получили по этой дисциплине 90 баллов и выше. Далее следует физика, здесь 14 стобалльников. 13 человек получили высший балл по информатике. По литературе — пять стобалльников, по одному — по профильной математике, географии, обществознанию, химии, истории. В целом результаты ЕГЭ сопоставимы с прошлогодними и имеют тенденцию к улучшению. Так, средний балл ЕГЭ по информатике увеличился с 55,7 до 59,9, по профильной математике — с 49,6 до 50,8, по физике с 51 до 56, по литературе с 55,9 до 58, по обществознанию с 52,6 до 54, по химии с 53,6 до 57,7, по истории с 50,2 до 53,2. В 2017 году 11 классы окончили более 18 тыс. человек.

В Ишимбае торговая фирма незаконно заняла кинотеатр

5 июля ряд СМИ сообщил, что Ишимбайская коммерческая фирма с 2013 года незаконно занимала здание бывшего кинотеатра площадью свыше 880 кв метров и прилегающий к нему земельный участок. Недвижимость находится в федеральной собственности, однако компания использовала ее без надлежащих документов. Это нарушало права потенциальных арендаторов, не имевших возможности принять участие в аукционе. Фирму оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Продают теплицы и «Медтехнику»

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что Минземимущества Башкирии готово продать тепличный комбинат «Янаульский» вдвое дешевле. Торги проводятся на понижение начальной цены лота, составляющей 55,1 млн рублей. Шаг понижения — 5,5 млн рублей, цена отсечения — 27,55 млн рублей. До этого министерство планировало продать предприятие трижды, с 23 декабря прошлого года. Начальная цена лота была той же. Торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Имущество комбината, специализирующегося на растениеводстве, расположено в селе Кисак-Каин Янаульского района. Уставный капитал ООО — 42,37 млн рублей. На земельных участках предприятия, площадью 171,72 тыс. кв метров, расположены объекты недвижимости площадью 38,41 тыс. кв. метров. Предприятие включено в план приватизации в сентябре текущего года. Также сообщалось, что 100% уфимского ООО «Медтехника» выставлено на продажу за 159,83 млн рублей. «Медтехника» была приватизирована в форме преобразования из ГУП в ООО в конце прошлого года. Предприятие занимается производством и обслуживанием медтехники, утилизацией медицинских отходов. Имеет 12 региональных представительств и 74 пункта техобслуживания в 42 городах и районах республики. В клиентской базе — более 1 тыс. медучреждений. Компания внесена в реестр монополистов с долей на рынке более 35%. Владеет земельными участками площадью 5,6 тыс. кв. метров под объектами недвижимости площадью 4 тыс. кв. метров. Недвижимость «Медтехники» (семь объектов) расположена в Уфе и Салавате. Предприятие выставляется на торги впервые. Выручка ГУП «Медтехника» в 2015 году составляла 551,92 млн рублей, чистая прибыль 8,33 млн рублей. Стоимость чистых активов на начало 2016 года оценивалось в 144,18 млн рублей.

Артэпидемия

Ряд СМИ в этот день поведал о скульптурном буме по всей республике. Скульптурная композиция в виде чемодана с сидящим на нем непонятным персонажем расположилась на перекрестке улицы Города Галле и проспекта Октября. В Демском районе Уфы появился еще один арт-объект: малая архитектурная форма «Чудо-дерева», посвященная 130-летию со дня основания железнодорожного разъезда неподалеку. Находится новое строение на территории детского сада №289. Обитателей спального микрорайона Уфы, Сипайлово порадует композиция «Танец журавлей». Инициативная группа жителей села Прибельский Кармаскалинского района совместно с сельсоветом выдвинула предложение установить оригинальный памятник местной сгущенке.

Кроношпан и все-все-все

6 июля «UfaTime» и ряд СМИ отметили, что глава Башкирии Рустэм Хамитов публично поддержал жителей деревни Сарва Нуримановского района. Как проинформировали отдельные издания, 4 июля жители Сарвы перекрыли проезд лесовозам компании «Кроношпан». Удаленный населенный пункт, в котором проживают около 700 человек, имеет только одну дорогу, соединяющую его с райцентром. Сарвинцы утверждают, что крупнотоннажный транспорт разбивает эту дорогу, оставляя их тем самым без дорожного сообщения. Глава региона, выступая перед депутатами Госсобрания РБ, сообщил, что считает требования граждан «справедливой» реакцией на «нерасторопность власти» и «пренебрежительное отношение». «Люди, осознав свои права, вышли с таким требованием», — отметил он и пояснил, что дал поручение вице-премьеру Ильясу Мунирову и врио председателя госкомтранса Тимуру Мухаметьянову «не вылезать оттуда, пока не наведут порядок». При этом Хамитов не дал оценки другой причине протеста жителей, по мнению которых для «Кроношпана» вывозится цельный лес, в том числе липовый. В 2013 году на этапе строительства комбината глава Башкирии заявлял: «Предполагается, что такого рода предприятие использует перестойный лес, зараженный разного рода вредителями, лесные отходы: опилки, сучья, верхушки, пеньки».

Как сообщают СМИ, в акции участвовали также жители деревень Первомайск, Вознесенское и Терекла, чтобы остановить лесовозы, круглосуточное дежурство на дороге сельчане несли по 20 — 25 человек. В Нуримановский район немедленно выехали республиканские чиновники, после чего было объявлено, что на проезд грузового транспорта наложен запрет.

Навстречу выборам

ИА «Башинформ» в этот день сообщило, что в единый день голосования в Башкирии будут замещаться 256 депутатских мандатов. Об этом на первой встрече нового состава Центризбиркома республики с представителями политических партий рассказал глава ЦИК Хайдар Валеев. На встречу, посвященную особенностям предстоящих муниципальных выборов, пришли представители 10 из 54 зарегистрированных в республике региональных отделений политических партий. «Всего пройдет 171 избирательная кампания, в том числе три основных: в Советы городских поселений городов Белорецк и Бирск, а также выборы депутатов Юматовского сельсовета Уфимского района», — сообщил Хайдар Валеев. Глава ЦИК отметил, что также ожидается 168 дополнительных кампаний по выборам депутатов в органы местного самоуправления различных уровней. На сегодняшний день в муниципалитетах уже назначены выборы, идет процесс выдвижения кандидатов. Обеспечивать местные выборы будут 49 территориальных избирательных комиссий. Для проведения выборов в республике откроются 295 избирательных участков, на которых впервые будет использована технология заполнения протоколов участковых комиссий с QR-кодом. В начале августа организаторы выборов проведут обучающие семинары по использованию новой технологии.

Иранцы заинтересовались нашим туризмом

Ряд СМИ сообщил, что 6 июля в уфимском Конгресс-холле начал работу Российско-иранский социально-культурный форум. В нём приняли участие Специальный помощник президента Исламской Республики Иран по делам национальностей, религиозных меньшинств и мазхабов Али Юнеси, чрезвычайный и полномочный посол ИРИ в Российской Федерации Мехди Санаи, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, депутаты Государственной Думы, представители регионов России, экспертного сообщества. «Необходимо создавать в мире атмосферу невозможности существования террористических и экстремистских идей», — заявил на Российско-иранском социально-культурном форуме в Уфе Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Гостей из Ирана заинтересовали туристические возможности Башкирии, Уфы, на секции Ростуризма речь шла о совместных действиях по развитию туризма.

Магнат в погонах

7 июля «Комсомольская правда в Уфе» сообщила, что в Башкирии разгорелся крупный скандал, в центре которого — крупная «шишка» из регионального МВД. У 35-летнего заместителя начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ Ильнура Юсупова обнаружили сказочное богатство: три квартиры в недешевых жилкомплексах, коттедж на 200 «квадратов», две крутые иномарки Toyota Highlander и Lexus ES 250, да еще земля общей площадью 37 гектаров — на ней вполне уместился бы небольшой поселок. По предварительной оценке правоохранителей, все это стоит около 200 млн рублей.

Свадебный бум в День семьи, любви и верности

«Уфа1» в этот день сообщила, 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Уфе поженится 291 пара. Непосредственно 7 июля брак зарегистрируют 652 пары из Башкирии, в том числе 213 пар из Уфы. Молодоженов привлекают семерки в дате 07.07.2017 . В Башкирии 92 супружеские пары наградят за любовь и верность. Вручение наград приурочено к Всероссийскому дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Во всех городах и селах республики в этот день пройдут торжественные мероприятия, концерты, ярмарки и выставки. Медаль «За любовь и верность» ежегодно вручается супружеским парам, прожившим в браке более 25 лет, которые добились благополучия и воспитали детей достойными членами общества.

Полмиллиарда ущерба из-за дождей

Ряд СМИ 7 июля вновь обратился к теме погоды и последствий погодных аномалий. Неблагоприятные погодные условия, в частности сильные дожди, обрушившиеся на Башкирию этим летом, нанесли республиканскому АПК ущерб на сумму как минимум 426 млн рублей, сообщают издания со ссылкой на данные Минсельхоза республики. По информации 107 хозяйств в 13 районах зерновые яровые культуры уничтожены на площади 22,5 тыс. га. Власти региона готовят распоряжение об объявлении режима ЧС на территории 13 районов. Еще в 10 районах он может быть объявлен из-за переувлажнения почвы. Тем не менее в Минсельхозе полагают, что регион сможет собрать около 3 млн тонн зерна, хотя прогнозы были выше. Холодная дождливая погода, как прогнозируется, повлияет и на снижение урожая липового меда. По данным Башгидромета, в июне в регионе из-за активности североатлантических циклонов выпала двухмесячная норма осадков, температура была ниже нормы на 2 градуса.

Акции «Системы» под арестом

8 июля ряд СМИ сообщил, что АФК «Системе» отказали в снятии ареста, наложенного на принадлежащие ей акции трех компаний на общую сумму 185 млрд рублей. Напомним, арест стал обеспечительной мерой в связи с иском «Роснефти» на 170 млрд рублей. Ранее глава Башкирии Рустэм Хамитов назвал данные меры оправданными и поддержал решение Арбитражного суда. В суде представитель «Роснефти» заявил, что реальная стоимость активов корпорации «Система» на территории России — около 43,9 млрд рублей, что подтверждает «затруднительность» выплаты суммы, предъявленной в иске. Арест наложили на 31,76% акций МТС, 100% акций компаний «Медси» и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании.

Священникам не дали вертолёт

«Тема Уфа» в этот день рассказала, что руководство компании «Транснефть-Урал» отказалось выделить вертолет для совершения молебна о прекращении дождей. Просьба о предоставлении воздушного судна поступила накануне от властей Калтасинского района. В письме от имени главы администрации района говорилось, что экстренный молебен с просьбой о солнечной погоде планируется 7 июля с 11 до 12 часов. Практика совершения молебна и окропления сельхозугодий с воздуха существует, например, в Уфе уже несколько лет. Однако в данном случае вертолет выделен не был, и священнослужители совершили обряд, объехав поля на автомобиле.

«Горобзор» 8 июля сообщил, что появившийся в соцсетях видеоролик — микроавтобус с прозрачными задними дверцами едет по улице в Уфе, а в нем две девушки исполняют стриптиз — привлек внимание сотрудников башкирского УФАС. Танцовщицы были одеты в яркие купальники и хорошо заметны проезжающим водителям. Специальная комиссия антимонопольной службы пообещала на одном из своих ближайших заседаний дать правовую оценку этому факту, так как заподозрила авторов ролика в проведении незаконной рекламной кампании, которая «грубо нарушает 5 статью Федерального закона о рекламе». В частности, эксперты, изучив видео, заметили рекламные надписи на автомобиле, напоминающие название одного из уфимских ресторанов. Владельца фургона ищут. Если факт нарушения будет доказан в суде, предпринимателю, устроившему шоу, может грозить штраф до полумиллиона рублей.

Уфа встретила «Шёлковый путь»

9 июля ряд СМИ сообщил, что жители башкирской столицы стали свидетелями уникального зрелища — по центральным улицам Уфы проехали участники ралли-рейда «Шелковый путь — 2017». Встречать участников ралли «Шелковый путь — 2017» вышли тысячи горожан. Большинство из них собрались на площади имени Салавата Юлаева. Стефана Петранселя, Себастьяна Леба, Жерара де Роя и других легендарных гонщиков приветствовал и мэр Уфы Ирек Ялалов, пожелавший всем спортсменам дойти до финиша, избежав поломок и аварий. Всего в ралли «Шелковый путь» принимают участие 130 экипажей из нескольких стран мира.

Новации для скорой

ИА «Башинформ» в этот день сообщил, что в Башкирии региональное Министерство здравоохранения реализует масштабный проект по созданию Единой дежурно-диспетчерской службы обеспечения вызова скорой медицинской помощи. Для этого в Уфе на базе центральной подстанции Станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф создаётся Центр обработки вызовов (ЦОВ), предназначенный для централизованного приема и обработки обращений граждан за скорой медпомощью.

На первом этапе планируется охватить Уфу и Уфимский район, в 2018 году — всю республику. Как отметили специалисты, за счет централизованного управления вызовами через функциональный компонент РМИАС «Скорая медицинская помощь» обеспечивается эффективная маршрутизация пациентов. На карте республики в режиме онлайн наблюдается траектория движения автомобилей скорой, скорость их движения и другие параметры.

Ряд СМИ 8 июля сообщил, что в турецком городе-курорте Анталье полиция задержала двух туристов, приехавших туда на отдых из Башкирии. Известно, что персонал отеля обратился в полицию с заявлением о том, что туристы из Башкирии якобы незаконно проникли на частую территорию. Как сообщили уфимские знакомые попавших в неприятности туристов, первопричиной задержания туристов стал конфликт, возникший у них с администрацией отеля, в котором им довелось проживать. Российское консульство уже поставлено в известность о произошедшем и со своей стороны изучает ситуацию.

Капуста подорожала

10 июля ряд СМИ со ссылкой на данные Башстата сообщил, что показатель инфляции в Башкирии с начала года составил 2,2%, в июне — 0,9%. Цены на продовольственные товары с начала года выросли на 5% (в июне — на 2,2%), на непродовольственные снизились на 0,2% и 0,4% соответственно. Услуги в первом полугодии подорожали на 1,3%, в июне — на 0,7%. Башстат зафиксировал в июне резкий рост цен на овощи и фрукты. В частности, белокочанная капуста подорожала в 1,9 раза (с начала года — в 3,3 раза), морковь — на 31,3% (рост в 2,1 раза), картофель — на 27% (рост в 2,4 раза), лук репчатый, свекла столовая — на 2,7−16,7% (рост в 2,1−1,9 раза), яблоки и апельсины — на 23,5−27,3%.

Будет ли в Башкирии завод сухих смесей

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что более 42 тыс. жителей Магнитогорска подписались под обращением президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не допустить строительство завода сухих строительных смесей на западной границе города. В конце прошлой недели петицию с девятью томами подписей доставили в администрацию главы государства, а также главе Башкирии Рустэму Хамитову, губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, главе Магнитогорска Сергею Бердникову, главе Абзелиловского района Башкирии Риму Сынгизову, министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому и министру природопользования и экологии Башкортостана Илдару Хадыеву, рассказали представители инициативной группы магнитогорцев. Компания Lasselsberger Ceramics (международный холдинг, специализирующийся на производстве керамической плитки и строительных материалов, а также добыче минерального сырья), планировала построить завод сухих строительных смесей на 500 рабочих мест на границе Башкирии и Челябинской области — в поселке Красная Башкирия Абзелиловского района близ Магнитогорска. Запланированный объем производства составит около 400 тыс. тонн готовой продукции в год (200 тыс. т. белого цемента, 100 тыс. тонн микрокальцита и 100 тыс. тонн сухих смесей). Предполагаемый объем инвестиций — €200 млн. Против строительства завода выступили жители Магнитогорска, поскольку, по их мнению, предприятие перекроет единственную сторону, откуда в город попадает свежий воздух. В непосредственной близости от возможной промплощадки расположено около полутора десятков садовых товариществ и шесть поселков. Власти Челябинской области заявили о намерении подыскать альтернативную площадку под размещение завода на территории региона. Руководство Абзелиловского района, отменившее общественные слушания по проекту предприятия в Красной Башкирии, также ищут другой участок.

Выпускникам вузов живется лучше вне Башкирии

Ряд СМИ 10 июля опубликовал результаты мониторинга трудоустройства выпускников вузов в 2016 году. Из 23 тыс. 299 выпускников вузов республики, принявших участие в мониторинге, устроиться на работу в прошлом году получилось у 78% респондентов со средней зарплатой 28 062 рубля. При этом работать в другой регион уехали 6384 человека, их средняя зарплата составила 35 566 рублей. В республике остались работать 11 629 человек, которые получали в среднем 23 942 рубля. Из числа уехавших наибольшая зарплата у выпускников Башкирского института физической культуры (86 625 рублей), филиалов Уфимского государственного нефтяного технического университета в Октябрьске (77 187 рублей) и Салавате (74 530 рублей), а также Башкирского государственного медицинского университета (39 976 рублей); наименьшая — у выпускников Кумертауского института экономики и права (19 867 рублей).