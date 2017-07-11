Запрет на сбор пожертвований в метро Петербурга уменьшит число мошенников

Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM Введенный властями Санкт-Петербурга запрет собирать средства на благотворительность в Петербургском метрополитене поможет уменьшить количество мошенников, которые прикрываются именем фондов и общественных организаций, на деле дискредитируя идеалы милосердия. Такое мнению ИА REGNUM высказал Александр Шлычков, основатель благотворительного фонда «Сила духа».

Напомним, запрет гражданам заниматься благотворительной деятельностью внесен в правила пользования метрополитеном Санкт-Петербурга распоряжением городского комитета по транспорту.

Как отметил Александр Шлычков, зачастую псевдосотрудники благотворительных фондов спекулируют на человеческом сострадании, пользуясь тем, что жертвующий деньги человек в этот момент вряд ли думает о том, что его могут обмануть. Кроме того, основная масса людей жертвует небольшие суммы, в силу чего не считают нужным разбираться в достоверности представленной сборщиком средств информации. Существует также проблема незаконного привлечения несовершеннолетних к этой работе.

«Поэтому данная инициатива поможет уменьшить хотя бы часть незаконных действий в этом деле. Безусловно, властям других городов тоже стоит задуматься о введении подобных поправок», — считает основатель благотворительного фонда «Сила духа».

По его словам, гражданам следует внимательно изучить деятельность фонда, перед тем, как сделать пожертвование, обратив внимание на отчёты о полученных и использованных средствах. Это же касается переводов в интернете, включая сайты и группы в социальных сетях.

Александр Шлычков дал советы, как можно вычислить мошенников в сфере благотворительности.

«У настоящего волонтёра всегда должны быть с собой заверенные подписью и печатью документы, подтверждающие его принадлежность к благотворительному фонду. Также информация о том, на что жертвуются деньги, должна быть открыта: например, это документы, подтверждающие диагноз и необходимую сумму сбора, актуальные контакты фонда, по которым можно связаться и получить всю информацию о подопечных», — рассказал эксперт.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербургском метро запретили собирать пожертвования