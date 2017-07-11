Пострадавшие от взрыва в тамбовском Моршанске возвращаются в свои квартиры

Тамбов, , 18:05 — REGNUM В Моршанске жильцы дома, в котором произошел взрыв бытового газа, возвращаются в свои квартиры, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Монтажные работы на объекте завершены в указанный срок, как и было заявлено на состоявшемся в конце июня выездном совещании под председательством первого заместителя губернатора Олега Иванова. Соответствующие службы провели обследование всех квартир, подлежащих заселению. Уже вечером 10 июля большинство жителей смогли вернуться домой.

Как отмечают в местной администрации, несмотря на то, что работать пришлось в сложных погодных условиях, строители выполнили ремонт качественно и в срок. Во всех одиннадцати наиболее пострадавших квартирах третьего подъезда уже приступили к внутренней отделке. Еще в нескольких квартирах пришлось делать ремонт из-за непрекращающихся во время монтажа дождей. Эти квартиры будут отремонтированы строителями за счет бюджета области до конца июля и с максимальным учетом пожеланий жильцов.

Кроме того, в третьем подъезде предстоит восстановить работу лифта. Лифтовую шахту, кабину и оборудование отремонтируют с заменой основных узлов к середине августа. Лифт четвертого подъезда обследован и работает.

Напомним, ранее первый заместитель главы администрации области Олег Иванов поручил муниципалитету после окончания ремонтно-восстановительных работ провести благоустройство территории вокруг дома. Как только со двора будет убрана строительная техника, власти города обещают не только восстановить все дворовые постройки, малые формы и зеленые насаждения, но и учесть другие пожелания собственников, включая асфальтирование проездов, обустройство стационарного ограждения, а также игровой площадки для детей. Соответствующие поручения уже даны ряду структурных подразделений администрации области и главе города Моршанска.

Что касается мер поддержки пострадавших, то жильцы получили все полагающиеся выплаты и компенсации, говорят региональные власти. В ряде случаев эта работа продолжается, так как у каждой семьи есть собственные проблемы, к решению которых власти ищут индивидуальный подход. Все виды помощи и поддержки жильцов пострадавшего дома остаются на личном контроле губернатора Александра Никитина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошел в квартире на девятом этаже дома примерно в 20:00 13 июня. В результате хозяин квартиры получил термические ожоги и был направлен в больницу областного центра. Утром 14 июня он скончался. Из-за взрыва повреждено 11 квартир общей площадью 635 квадратных метров. 15 июня спасатели разрешили жильцам двух подъездов вернуться в свои квартиры.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека»).