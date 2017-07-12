Госдума обсудит исключения из требований о замене национальных прав

Москва, , 00:20 — REGNUM Сегодня, 12 июля, Госдума во втором чтении обсудит законопроект, позволяющий гражданам Киргизии — профессиональным водителям не менять национальные права на российские, сообщает ИА REGNUM.

Поправки вносятся в закон «О безопасности дорожного движения».

Устанавливается запрет на привлечение для работы в качестве водителей лиц, не имеющих водительских удостоверений соответствующих категорий, выданных в Российской Федерации, а также для приведения национального законодательства Российской Федерации в соответствие с требованиями Конвенции о дорожном движении 1968 года.

С1 июня 2017 года вступает в силу требование о запрете допуска к управлению транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.

Законопроектом в первоначальной редакции предлагается перенести срок завершения обмена национальных водительских удостоверений до 1 июня 2018 года.

Однако ко второму чтению решено инициативу доработать. Так, согласно поправке, новые требования о замене водительских удостоверений «не распространяется на граждан Киргизской Республики, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального, осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на территории Российской Федерации, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами». То есть нормы не распространяются и на граждан Белоруссии.

Ранее 5 июля Госдума приняла обращение к президенту России, касающееся замены национальных водительских удостоверений граждан Киргизии на российские. Парламентарии попросили Владимира Путина рассмотреть вариант о предоставлении права управления транспортными средствами в России киргизским гражданам, имеющим водительские права национального или международного образца.

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