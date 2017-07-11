Приставов обяжут запрашивать в банках назначение платежей

Москва, , 17:32 — REGNUM Законопроект, направленный на исключение возможности обращения взыскания в рамках исполнительного производства на денежные выплаты социального характера, внесли в Госдуму депутаты «Единой России» во главе с Владимиром Васильевым, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Предлагается предусмотреть положения о недопущении исполнения банками исполнительных документов или постановлений судебного пристава-исполнителя в случае, если денежные средства, находящиеся на счете должника, относятся к перечню видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание.

Предполагается, что в процессе обращения взыскания на имущество должника, кроме информации о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте, у налоговых органов, банков и иных кредитных организаций также запрашивается информация о назначении платежа.

Принятие законопроекта позволит исключить возможность обращения взыскания на выплаты социального характера, а также снизить напряженность в обществе, обусловленную случаями обращения взыскания на социальные выплаты.

Накануне внесен пакет законопроектов, которым предлагается создавать специальные социальные банковские счета, которые будут предназначены только для зачисления средств, не подлежащих аресту. Зачислять или переводить другие средства на такой счет депутаты хотят запретить.

Законодательством РФ уже определены виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Среди них денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью, различные компенсационные и единовременные выплаты, социальные пособия, в том числе пособия гражданам, имеющим детей, средства материнского капитала и другие. Однако, по причине того, что судебному приставу-исполнителю изначально не известны источники поступления денежных средств на банковский счет должника и их назначение, в процессе принудительного исполнения судебных актов возникают ситуации, при которых взыскание обращается на денежные средства, относящиеся к доходам, на которые не может быть обращено взыскание.

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