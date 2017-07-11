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Старый бандеровец умер, произнося речь перед памятником Шухевичу

Общество

Дело было подо Львовом

Старый бандеровец умер, произнося речь перед памятником Шухевичу
Каратели УПА. 1943

Львов, Украина, 11 июля 2017, 17:22 — REGNUM  В Львовской области скончался местный представитель ячейки ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Пётр Вушко прямо во время своего выступления, посвящённого лидеру организации Роману Шухевичу. Об этом сегодня, 11 июля, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что инцидент произошёл в посёлке Краковец Яворовского района Львовской области. 91-летний Пётр Вушко произносил речь около памятника Шухевичу во время празднования 110-й годовщины со дня рождения идеолога ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Внезапно бандеровцу стало плохо и он потерял сознание.

Прибывшие на место медики лишь констатировали его смерть.

Вушко стал членом ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1944 году. После окончания войны Вушко был приговорён советским военным трибуналом к смертной казни, которая, однако, была заменена на 25 лет лагерей и пять лет лишения гражданских прав.

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