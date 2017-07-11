В ДНР выдали жителям Донбасса 1,3 млн рублей материальной помощи

Донецк, , 17:04 — REGNUM С марта 2017 года комиссией общественной организации «Фонд Единый Донбасс» была выплачена материальная помощь жителям Донбасса на сумму свыше 1,3 млн рублей. Как сообщает 11 июля пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявил председатель общественной организации «Фонд Единый Донбасс» Олег Балыкин.

«В рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса общественная организация «Фонд Единый Донбасс» продолжает свою работу. По всем протоколам комиссия фонда за время своей работы приняла 53 положительных решения на общую сумму 1 млн 586 тыс. 950 рос. рублей. На сегодняшний день из принятых решений в общей сложности выплачена материальная помощь на сумму 1 млн 321 тыс. 950 рос. рублей», — сказал Балыкин.

По его словам, в рамках оказания помощи жители ДНР получили более 450 тыс руб, а жители подконтрольной ВСУ части Донбасса — более 230 тыс руб.

«По состоянию на сегодня осуществлено 22 выплаты на сумму 457 тыс. 500 рос. рублей, в т.ч. по ДНР — 11 выплат на сумму 220 тыс. рос. рублей, а по территории Донецкой области, временно подконтрольной Украине, — 11 выплат на сумму 237 тыс. 500 рос. рублей», — проинформировал Балыкин.

Напомним, в марте 2017 года в ДНР начал работу «Фонд Единый Донбасс». Фонд создан в рамках реализации программы помощи соотечественникам на временно подконтрольной Киеву территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая председатель общественной организации «Фонд Единый Донбасс» Балыкин заявил, что отдельные категории жителей подконтрольной ВСУ части Донбасса могут получить материальную, медицинскую или социальную помощь.

«Жители Донбасса, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, которые имеют право на получение материальной помощи, в обязательном порядке предоставляют следующие документы: заявление установленного образца; копию документа, удостоверяющего личность заявителя; копию учетной карточки налогоплательщика/идентификационного номера налогоплательщика заявителя и членов его семьи, которые нуждаются в предоставлении материальной помощи (при необходимости)», — подчеркнул Балыкин.

«Размер материальной помощи жителям Донбасса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, устанавливается комиссией в зависимости от обстоятельств или характера трудной жизненной ситуации. Помощь может быть предоставлена как в виде денежной выплаты, так и в натуральном виде (продукты, медикаменты и др.)», — подытожил Балыкин.