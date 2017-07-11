В Монголии состоялось официальное открытие самого главного праздника страны

Улан-Батор, , 16:57 — REGNUM В столице Монголии 11 июля состоялось официальное открытие праздника Надома: самый большой национальный праздник страны отмечается с 10 июля по 13 июля.

В этом году Надом был особенным: специально к его началу была изменена дата второго тура президентских выборов. По традиции праздник должен открывать глава государства.

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В ходе церемонии новый президент Халтмаа Баттулга, принявший присягу за день до Надома, выступил с речью: он поздравил всех монголов с праздником и пообещал, не теряя времени, принять меры по стабилизации экономики и развитию страны.

«Наша родина процветает благодаря стремлениям и труду всех людей, которые поднимают и поддерживают престиж Монголии, а также благодаря стремлению нашего народа быть хозяином самому себе. Пусть наша независимость будет крепкой, а знамя будет стоять прямо. Победила трудолюбивая и старательная Монголия, и мы двигаемся навстречу процветанию и развитию», — заявил он.

Президент также отметил, что следует обратить внимание на безработицу и бедность, ставшие главными причинами снижения уровня жизни граждан Монголии. И обещал найти способы решения вопросов, связанных с долгами граждан.

После выступления президента начался сам праздник и традиционные соревнования борцов. В этом году в них участвуют 512 спортсменов. Им предстоит встречаться с соперниками в девяти турах. За пять побед присваивается титул «сокол», за шесть — — «ястреб», за семь — «слон», за восемь — «птица — гаруда», а победитель финального раунда получает титул «лев».

Поскольку основные праздничные мероприятия Надома проходят в столице, в Улан-Батор съезжаются жители со всей страны. Вызывает церемония интерес и у иностранных туристов.

В этом году, учитывая большое скопление народа и ситуацию на дорогах, с целью сохранения безопасности и общественного порядка полиция Монголии переведена на усиленным режим работы, в местах проведения праздника работают более 7000 сотрудников правоохранительных органов и более 720 дорожных инспекторов.

Детям, которые могут потеряться в толпе, раздают специальные браслеты, куда следует вписать номера телефонов родителей.

Для граждан также организованы дополнительные маршруты движения общественного транспорта.

Праздник посвящен 2226-й годовщине создания первого государства монголов, 811-летию Великого государства и 96-летию Народной революции.