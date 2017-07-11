Число многодетных семей в Подмосковье выросло на 5 тысяч

Красногорск, , 16:42 — REGNUM В Московской области за полтора года количество многодетных семей увеличилось на 5 тысяч, сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

На начало 2016 года в Подмосковье насчитывалось порядка 48 тысяч многодетных семей. На сегодняшний день (июль 2017 года) зарегистрировано более 53 тысяч многодетных семей.

В Подмосковье для этой категории населения установлено почти 30 мер социальной поддержки. Помимо федеральных льгот и компенсаций, в области действуют региональные, муниципальные меры поддержки.

Напомним, многодетным семьям предоставляют земельные участки, выдают единовременное пособие при рождении ребенка, частично оплачивают коммунальные услуги, предоставляют льготу по уплате транспортного налога.

В 2016 году в Подмосковье была увеличена частичная компенсация стоимости питания на один учебный день каждого школьника из многодетных семей.

Кроме того, с 2017 года подмосковные многодетные семьи будут получать выплату на школьную форму в размере 3 тысяч рублей без предоставления чеков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области обеспечены земельными участками 18,5 тысячи многодетных семей. В 2016 году порядка 3,4 тыс. многодетных семей получили земельные участки.

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