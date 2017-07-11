У белгородского управления Роспотребнадзора – новый руководитель

Белгород, , 16:35 — REGNUM Руководителем управления Роспотребнадзора по Белгородской области назначена Елена Оглезнева, которая раньше занимала пост заместителя главного санитарного врача региона.

Новую руководительницу коллективу официально представила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, 10 июля посетившая Белгородскую область с рабочим визитом.

По данным ведомства, Оглезнева имеет высшее медицинское образование по специальности «медико-профилактическое дело». Работала санитарным врачом по общей гигиене, заведующей отделением гигиены детей и подростков центра госсанэпиднадзора в Белгородской области, заместителем начальника отдела санитарного надзора, заместителем руководителя управления Роспотребнадзора по Белгородской области. Кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры медико-профилактических дисциплин медицинского факультета Белгородского государственного университета.

Оглезнева на своем посту сменила Андрея Полякова, который после работы в Белгородской области пошел на повышение. Сейчас он занимает должность начальника управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг в федеральном ведомстве.