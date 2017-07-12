Госдума узаконит «авиабилеты без багажа»

Москва, , 00:15 — REGNUM Сегодня, 12 июля, Госдума обсудит законопроект, исключающий из тарифа на авиаперевозку расходы, связанные с перевозкой багажа при его отсутствии, сообщает ИА REGNUM.

Как отмечают в правительстве, принятие закона создаст условия для работы лоукостеров и позволит авиакомпаниям формировать более широкую линейку тарифов за счет предложения различных условий по перевозке багажа пассажира.

Поправками в Воздушный кодекс устанавливается возможность исключения из договора воздушной перевозки условия о наличии нормы провоза пассажиром багажа без взимания дополнительной платы, при этом у пассажира сохраняется право на бесплатную перевозку ручной клади.

Законопроект предусматривает два альтернативных способа определения нормы бесплатного провоза багажа (не менее двух мест либо 10 кг багажа на одного пассажира), а также возможность их комбинирования.

Одновременно перевозчику предоставляется право расторгать договор воздушной пассажироперевозки в одностороннем порядке в случае отказа пассажира оплатить провоз багажа в размере и на условиях, предусмотренных этим договором.